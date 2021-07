Traffico Roma del 05-07-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovata era ascolto un incidente sul grande raccordo anulare in carreggiata interna avvenuto all’altezza dello svincolo della Rustica provoca code destinate ad aumentare ora dalla Tiburtina rallentamenti anche in carreggiata esterna tra Casilina e La Rusticae rallentamenti anche in carreggiata interna tra Casilina e doppia rallentato ilsulla mia tra il grande raccordo anulare Saxa Rubra e poi sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe Ci sono code segnalate sul percorso Urbano della A24 tra Tor Cervara e via Fiorentini ed anche tra Portonaccio e la tangenziale ...