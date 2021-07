Torna il grande caldo, picco tra mercoledì e venerdì: ecco dove (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo i violenti temporali che hanno attraversato il Nord nella giornata di domenica, l’anticiclone africano Torna a conquistare l’Italia con una nuova ondata di calore che questa volta interesserà tutte le regioni. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che da lunedì farà sempre più caldo e le temperature massime cominceranno a salire gradualmente, ma costantemente, fino a toccare il picco tra mercoledì e venerdì. Se fino a martedì i valori massimi non supereranno i 33-34°C al Centro-Nord e i 36°C al Sud (eccetto in Sicilia che registrerà 38°C su alcune zone), da mercoledì e poi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo i violenti temporali che hanno attraversato il Nord nella giornata di domenica, l’anticiclone africanoa conquistare l’Italia con una nuova ondata di calore che questa volta interesserà tutte le regioni. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che da lunedì farà sempre piùe le temperature massime cominceranno a salire gradualmente, ma costantemente, fino a toccare iltra. Se fino a martedì i valori massimi non supereranno i 33-34°C al Centro-Nord e i 36°C al Sud (eccetto in Sicilia che registrerà 38°C su alcune zone), dae poi ...

