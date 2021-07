Tales of Arise per PS5 in un video gameplay tra tempi di caricamento velocissimi e feature next-gen (Di lunedì 5 luglio 2021) Nuove sequenze di gioco di Tales of Arise sono state condivise online e ci mostrano la versione PlayStation 5 del titolo. Il nuovo video, che è stato condiviso sul blog ufficiale giapponese di PlayStation, mostra per la prima volta il gioco in esecuzione su PlayStation 5, quindi il filmato è utile per coloro che stanno pianificando di ottenere Tales of Arise sulla console di ultima generazione di Sony. Mentre il video ci mostra i tempi di caricamento velocissimi, nel post sul blog si parla anche del supporto per DualSense. Il feedback ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 luglio 2021) Nuove sequenze di gioco diofsono state condivise online e ci mostrano la versione PlayStation 5 del titolo. Il nuovo, che è stato condiviso sul blog ufficiale giapponese di PlayStation, mostra per la prima volta il gioco in esecuzione su PlayStation 5, quindi il filmato è utile per coloro che stanno pianificando di ottenereofsulla console di ultima generazione di Sony. Mentre ilci mostra idi, nel post sul blog si parla anche del supporto per DualSense. Il feedback ...

