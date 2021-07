Strage Filandari | Dda Catanzaro riapre indagini dopo 40 anni

Advertising

ilVizzarro : Riaperte le indagini sulla strage che costò la vita ai fratellini Pesce #calabria #calabrianotizie #Carabinieri - lametino : “Strage di Pizzinni” a Filandari, riaperte indagini dopo 39 anni: esplosione ordigno uccise due bambini - - il_meridio : Filandari, riaperte le indagini sulla “Strage di Pizzinni”: -

La Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha riaperto, dopo quasi 40 anni, le indagini sulla "Strage di Pizzinni" avvenuta il 24 ottobre del 1982 nell'omonima frazione del comune di Filandari, in provincia di Vibo Valentia, dove a causa dell'esplosione di un ordigno morirono due bambini. Dopo quasi 40 anni dall'uccisione dei due bimbi, i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo per ricostruire la dinamica ...