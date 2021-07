Spinazzola, intervento riuscito: i tempi di recupero (Di lunedì 5 luglio 2021) L’intervento di Leonardo Spinazzola è terminato, l’esterno della Roma e della nazionale italiana si è sottoposto ad un’operazione a seguito della rottura del tendine d’Achille. E’ volato in Finlandia per sottoporsi all’operazione, effettuata dal professor Lasse Lempainen, con la supervisione del luminare Sakari Orava. Impiegherà circa 4 mesi per tornare in campo. Probabile quindi che possa tornare in forma per la fine dell’anno. Dopo aver finito in modo anticipato l’Europeo che stava disputando da protagonista, Spinazzola lavorerà per tornare. Ha già fatto sapere che al rientro in campo sarà più forte. La Roma, e la nazionale, lo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 luglio 2021) L’di Leonardoè terminato, l’esterno della Roma e della nazionale italiana si è sottoposto ad un’operazione a seguito della rottura del tendine d’Achille. E’ volato in Finlandia per sottoporsi all’operazione, effettuata dal professor Lasse Lempainen, con la supervisione del luminare Sakari Orava. Impiegherà circa 4 mesi per tornare in campo. Probabile quindi che possa tornare in forma per la fine dell’anno. Dopo aver finito in modo anticipato l’Europeo che stava disputando da protagonista,lavorerà per tornare. Ha già fatto sapere che al rientro in campo sarà più forte. La Roma, e la nazionale, lo ...

