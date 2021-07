Spinazzola in partenza per l’operazione (Di lunedì 5 luglio 2021) Leonardo Spinazzola è in partenza per l’operazione. La società non ci ha pensato due secondi ed ha deciso di farlo partire subito per la Finlandia per riparare il tendine d’Achille. Questo intervento costerà al terzino romanista e della nazionale almeno cinque mesi di stop. Quindi si spera ad un ritorno verso l’inizio del 2022. Tutto questo durante la partita con il Belgio nei quarti di finale vinta poi per 2-1. Finita la partita torna subito a Roma dove l’allenatore lo prende da parte e lo rassicura. In Finlandia insieme a lui ci andranno i membri del gruppo medico romanista. Chi farà l’operazione sarà il chirurgo Sakari ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 luglio 2021) Leonardoè inper. La società non ci ha pensato due secondi ed ha deciso di farlo partire subito per la Finlandia per riparare il tendine d’Achille. Questo intervento costerà al terzino romanista e della nazionale almeno cinque mesi di stop. Quindi si spera ad un ritorno verso l’inizio del 2022. Tutto questo durante la partita con il Belgio nei quarti di finale vinta poi per 2-1. Finita la partita torna subito a Roma dove l’allenatore lo prende da parte e lo rassicura. In Finlandia insieme a lui ci andranno i membri del gruppo medico romanista. Chi faràsarà il chirurgo Sakari ...

