Sanitari no vax, in Liguria scatta la linea dura: caccia ai 900 operatori irreperibili (Di lunedì 5 luglio 2021) Si cercano gli operatori che non hanno ritirato la raccomandata di richiamo. Partito l’iter per il trasferimento di 23 Sanitari Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 5 luglio 2021) Si cercano gliche non hanno ritirato la raccomandata di richiamo. Partito l’iter per il trasferimento di 23

Advertising

RaiNews : #coronavirus #novax, il personale sanitario non vaccinato, che ha già ricevuto la notifica, da domani non potrà più… - primocanale : Sanitari no vax, 23 rifiutano il vaccino e 900 sono ancora introvabili - AngeloGaraventa : Sanitari no vax, in Liguria scatta la linea dura: caccia ai 900 operatori irreperibili - Mikysimply : RT @sabrina__sf: Ricorso al Tar di Brescia di 500 sanitari e medici contro l'obbligo di vaccino. L'avvocato: 'Non è una battaglia no vax,… - Mikysimply : RT @GuidoDeMartini: ?? SOSPESI! ?? Da domani 115 operatori sanitari non vaccinati in Alto Adige non si potranno più presentare al loro posto… -