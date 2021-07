Renica | ”A Napoli manca il progetto e si dà troppa importanza all’allenatore”

(Di lunedì 5 luglio 2021): “Gattuso ha il difetto di dire sempre la verità. Aile si dà.- GATTUSO – SPALLETTI –— A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Alessandro, allenatore, per parlare di Gattuso, Spalletti ed su un grogetto cheal. Queste le sue parole:SU UN BRASILE – ITALIA “Brasile-Italia 2-3? Ricordo bene non solo la partita ma anche la vittoria di ...

