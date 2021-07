Raffaella Carrà icona LGBT | una vita contro i pregiudizi | “Il mondo non è fatto di gay e di etero | ma di creature”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 5 luglio 2021) Nel corso della sua carriera,si è guadagnata il titolo digay, volto amato dalla comunitàcon il suo sorriso aperto sule sull’amore. La sua storia artistica e umana si intreccia con la battaglia, a formare un tessuto di aneddoti, affetti, ricordi e grandi emozioni che oggi, dopo la sua morte, suonano come colonna sonora di un’esistenza che non solo ha saputo brillare come poche, ma che si è anche rivelata pronta ad ascoltare e accogliere, portavoce inconsapevole del sogno di libertà di milioni persone in tutto il ...