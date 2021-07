Piunti, sindaco di San Benedetto: 'Una task force per i controlli e tamponi gratuiti anche oggi. Non ci arrendiamo al virus' (Di lunedì 5 luglio 2021) sindaco Pasqualino Piunti, i contagi alla festa in spiaggia sono stati una doccia gelata per San Benedetto in pieno fermento estivo. 'Decisamente, ma ci siamo mossi subito per fare in modo che questo ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 5 luglio 2021)Pasqualino, i contagi alla festa in spiaggia sono stati una doccia gelata per Sanin pieno fermento estivo. 'Decisamente, ma ci siamo mossi subito per fare in modo che questo ...

Advertising

AngelaCavelli : RT @Miti_Vigliero: Il sindaco Piunti invita d’urgenza i giovani che hanno partecipato ai momenti aggregativi in locali pubblici che hanno d… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Il sindaco Piunti invita d’urgenza i giovani a farsi il tampone per circoscrivere il focolaio Covid in città - danieledv79 : RT @Miti_Vigliero: Il sindaco Piunti invita d’urgenza i giovani che hanno partecipato ai momenti aggregativi in locali pubblici che hanno d… - RistagnoAnna : RT @Miti_Vigliero: Il sindaco Piunti invita d’urgenza i giovani che hanno partecipato ai momenti aggregativi in locali pubblici che hanno d… - Biofafafa : RT @Miti_Vigliero: Il sindaco Piunti invita d’urgenza i giovani che hanno partecipato ai momenti aggregativi in locali pubblici che hanno d… -