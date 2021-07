Palazzo Mosti, De Luca sceglie di non scegliere: “Non mi tirate in mezzo alle jacuvelle” (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon solo vaccini. La visita di Vincenzo De Luca in città era attesa anche per i suoi risvolti politici. Cosa dirà il governatore sulle prossime elezioni comunali? Farà outing in favore di questo o quel candidato? Qualcuno, evidentemente, nell’endorsement ci sperava. Attese deluse. “Sostengo chi mi ha sostenuto alle Regionali” – il verbo del Presidente. Una risposta che dice tanto. Perchè tra i suoi sostenitori De Luca non sceglie. Mastella o il Pd? – incalzano i cronisti. “Non mi tirate in mezzo a queste jacuvelle” – la replica tranchant ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon solo vaccini. La visita di Vincenzo Dein città era attesa anche per i suoi risvolti politici. Cosa dirà il governatore sulle prossime elezioni comunali? Farà outing in favore di questo o quel candidato? Qualcuno, evidentemente, nell’endorsement ci sperava. Attese deluse. “Sostengo chi mi ha sostenutoRegionali” – il verbo del Presidente. Una risposta che dice tanto. Perchè tra i suoi sostenitori Denon. Mastella o il Pd? – incalzano i cronisti. “Non miina queste” – la replica tranchant ...

