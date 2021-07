MotoGP, Dani Pedrosa: “Le due wild-card? Perchè no, mi sento più giovane di prima” (Di lunedì 5 luglio 2021) Si materializzerà il grande ritorno alle corse di Dani Pedrosa? Dal momento del proprio ritiro (al termine della stagione 2018), il pilota nativo di Sabadell ha sempre escluso il suo rientro nel Circus, ma nelle ultime settimane la KTM (scuderia per la quale lo spagnolo è tester) si sta muovendo per una importante novità. La Casa austriaca, infatti, avrebbe richiesto due wild-card per Dani Pedrosa che sarebbero sfruttate in occasione del Gran Premio della Stiria del Red Bull Ring dell’8 agosto e il Gran Premio di Misano e della Riviera di Rimini del 19 settembre. Rivedremo davvero in pista ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) Si materializzerà il grande ritorno alle corse di? Dal momento del proprio ritiro (al termine della stagione 2018), il pilota nativo di Sabadell ha sempre escluso il suo rientro nel Circus, ma nelle ultime settimane la KTM (scuderia per la quale lo spagnolo è tester) si sta muovendo per una importante novità. La Casa austriaca, infatti, avrebbe richiesto dueperche sarebbero sfruttate in occasione del Gran Premio della Stiria del Red Bull Ring dell’8 agosto e il Gran Premio di Misano e della Riviera di Rimini del 19 settembre. Rivedremo davvero in pista ...

