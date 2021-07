Milva, la Pantera di Goro: curiosità, vita e amori di una delle voci italiane più belle (Di lunedì 5 luglio 2021) Milva, nome d’arte di Maria Ilva Biolcati, è stata una cantante e attrice teatrale italiana. Per la sua voce, era soprannominata la Pantera di Goro mentre La Rossa per i suoi capelli. La carriera di Milva si alterna tra il teatro e la musica, solcando i più grandi palchi nel mondo. Altrettanto intensa è stata la vita amorosa della cantante, scomparsa all’età di 82 anni il 23 aprile 2021 dopo una lunga malattia. Milva, gli esordi della Pantera di Goro Milva, pseudonimo di Maria Ilva Biolcati, nasce a Goro il 17 ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 5 luglio 2021), nome d’arte di Maria Ilva Biolcati, è stata una cantante e attrice teatrale italiana. Per la sua voce, era soprannominata ladimentre La Rossa per i suoi capelli. La carriera disi alterna tra il teatro e la musica, solcando i più grandi palchi nel mondo. Altrettanto intensa è stata laamorosa della cantante, scomparsa all’età di 82 anni il 23 aprile 2021 dopo una lunga malattia., gli esordi delladi, pseudonimo di Maria Ilva Biolcati, nasce ail 17 ...

