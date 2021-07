Metal Gear Solid sta per tornare? Bluepoint starebbe lavorando a un remake con cambiamenti non solo grafici (Di lunedì 5 luglio 2021) Il remake di Metal Gear Solid torna al centro dei rumor e, questa volta, le indiscrezioni vorrebbero Bluepoint Games al lavoro sul presunto gioco. Nello specifico, sulle pagine di ResetEra l'insider KatharsisT ha riferito che lo studio starebbe lavorando a un remake dell'amato titolo di Hideo Kojima. Stando a quanto emerso, secondo l'insider il remake di Metal Gear Solid sarebbe in sviluppo ma non si tratterebbe di un "semplice" remake con cambiamenti ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 luglio 2021) Ilditorna al centro dei rumor e, questa volta, le indiscrezioni vorrebberoGames al lavoro sul presunto gioco. Nello specifico, sulle pagine di ResetEra l'insider KatharsisT ha riferito che lo studioa undell'amato titolo di Hideo Kojima. Stando a quanto emerso, secondo l'insider ildisarebbe in sviluppo ma non si tratterebbe di un "semplice"con...

