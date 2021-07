Harry e Meghan pronti a tornare a Londra. Come reagirà William? (Di lunedì 5 luglio 2021) Nonostante abbia appena fatto ritorno negli Stati Uniti d’America, il principe Harry starebbe già pensando al ritorno a Londra. Questa volta, però, potrebbe portare con sé tutta la famiglia. Intanto si pensa che il principe William potrebbe non reagire bene all’incontro con la cognata: tutti i dettagli svelati dall’insider di Palazzo. Il principe Harry pronto a tornare a Londra? Il principe Harry ha fatto ufficialmente ritorno negli Stati Uniti d’America, dove si è ricongiunto con la moglie Meghan e i figli Archie e Lilibet. Secondo fonti indiscrete, il ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 5 luglio 2021) Nonostante abbia appena fatto ritorno negli Stati Uniti d’America, il principestarebbe già pensando al ritorno a. Questa volta, però, potrebbe portare con sé tutta la famiglia. Intanto si pensa che il principepotrebbe non reagire bene all’incontro con la cognata: tutti i dettagli svelati dall’insider di Palazzo. Il principepronto a? Il principeha fatto ufficialmente ritorno negli Stati Uniti d’America, dove si è ricongiunto con la mogliee i figli Archie e Lilibet. Secondo fonti indiscrete, il ...

Advertising

tempoweb : Clamoroso: Harry e Meghan, quando vogliono tornare a Londra. Ma William non si fida #royalfamily #granbretagna… - zazoomblog : Harry è fuori: la Famiglia Reale non si fida di lui. Meghan Markle aveva programmato tutto - #Harry #fuori:… - FilippoCarmigna : Meghan Markle, Harry scappa da Londra ed evita William: il mistero dell'incontro con la regina Elisabetta - infoitcultura : Harry e Meghan temono per loro figlio. Arriva la drastica decisione - Mrmrarmanirexmm : RT @VanityFairIt: Secondo il nuovo libro di Robert Lacey, i due fratelli avrebbero iniziato ad allontanarsi nell'autunno 2018. William avev… -