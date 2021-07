Festa: “Fuochi d’artificio e luminarie confermate per il Ferragosto” (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Confermeremo le luminarie e anche i Fuochi d’artificio del 15 agosto. Non ci sarà la processione della Madonna Assunta“. E’ l’annuncio del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, nel corso della consueta diretta del lunedì su Facebook. “Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con consiglieri e assessori per la realizzazione del cartellone – continua – Un cartellone che arricchirà le serate avellinesi. Non escludo che il perimetro della chiusura del Centro Storico possa essere allargato. L’obiettivo è allargare il perimetro dell’isola pedonale nel centro storico per offrire nuove ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Confermeremo lee anche idel 15 agosto. Non ci sarà la processione della Madonna Assunta“. E’ l’annuncio del sindaco di Avellino, Gianluca, nel corso della consueta diretta del lunedì su Facebook. “Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con consiglieri e assessori per la realizzazione del cartellone – continua – Un cartellone che arricchirà le serate avellinesi. Non escludo che il perimetro della chiusura del Centro Storico possa essere allargato. L’obiettivo è allargare il perimetro dell’isola pedonale nel centro storico per offrire nuove ...

