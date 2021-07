Euro 2020, Bonucci: “Dovremo prestare attenzione a Morata, Spagna in crescita” (Di lunedì 5 luglio 2021) Il difensore dell’Italia Leonardo Bonucci è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro la Spagna: “Affrontiamo una squadra che ha dimostrato in questo Europeo di essere in continua crescita. Serve grande rispetto. Entrambe le Nazionali hanno le idee chiare nell’interpretazione delle partita. Servirà una grande fase di non possesso e Dovremo prestare attenzione ai loro movimenti senza palla“. “La finale di Kiev 2012 è un ricordo amaro, ci arrivammo scarichi. Nel 2016 eravamo invece consapevoli che ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) Il difensore dell’Italia Leonardoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale dicontro la: “Affrontiamo una squadra che ha dimostrato in questopeo di essere in continua. Serve grande rispetto. Entrambe le Nazionali hanno le idee chiare nell’interpretazione delle partita. Servirà una grande fase di non possesso eai loro movimenti senza palla“. “La finale di Kiev 2012 è un ricordo amaro, ci arrivammo scarichi. Nel 2016 eravamo invece consapevoli che ...

