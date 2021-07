Dustin Poirier vs Conor McGregor 3 | sfida stellare nel prossimo weekend di UFC

(Di lunedì 5 luglio 2021)vs3 è l’evento principale tra quelli in programma nella notte italiana tra sabato 10 e domenica 11 luglio. Sette anni dopo la prima leggendariavinta da “The Notorius”, a Las Vegas andrà in scena il terzo combattimento tra due dei migliori lottatori delle arti marziali miste. L’ultimo scontro si è tenuto a gennaio, quandosi prese la rivincita sul rivale dopo la sconfitta patita anni prima. Peril match di MMA contro il combattente della Louisiana riveste un’importanza capitale: vincendolo, infatti, rientrerebbe nelle ...

La sfida tra Conor McGregor esi terrà nella notte tra sabato 10 e domenica 11 a Las Vegas: la serata inizierà alle ore 4:00 italiane, il main event sarà l'ultimo a svolgersi. Sarà ...Conor McGregor (22 - 5) è pronto a tornare sull'ottagono UFC. La leggenda irlandese delle arti marziali miste affronterà(27 - 6) e chiuderà la trilogia iniziata sette anni fa con la vittoria di 'The Notorius'. A gennaio però è statoa trionfare sul rivale che a Las Vegas cerca la rivincita e ...Conor McGregor cerca contro Dustin Poirier, in quello che è il loro terzo confronto, un punto di svolta della carriera, dal momento che si capirà se "The Notorious" potrà tornare ad ambire ai piani al ...Data, orario e come vedere in tv e streaming Conor McGregor contro Dustin Poirier, al terzo capitolo in UFC: ora esatta e diretta Dazn con telecronaca di Alex Dandi ...