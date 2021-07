Denise Pipitone | chiusa l’indagine | l’ex pm ora rischia il processo

(Di lunedì 5 luglio 2021) Al caso della scomparsa di, la bambina sparita l’1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo, si aggiunge un altro capitolo: la Procura di Marsala ha notificato un avviso di conclusione delle indagini, atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio, alpm di Marsala Maria Angioni, che indagò sulla scomparsa della bambina. Angioni, ora giudice del lavoro a Sassari, è accusata di false dichiarazioni a pubblico ministero.pm, protagonista di continue e sorprendenti dichiarazioni ai media, è stata sentita dalla Procura di Marsala a sommarie informazioni, quindi come testimone, dopo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Il caso del rapimento disi arricchisce di un nuovo colpo di scena. Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni la procura di Marsala ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a Maria Angioni, l'ex ...oggi nuova inchiesta : la ex pm Maria Angioni è indagata per false dichiarazioni ai magistrati . "Ho la certezza chesia viva e l'ho individuata. Ha un figlia" , aveva ...Nel caso di Denise Pipitone l'ex pm Maria Angioni rischia di andare a processo. La procura di Marsala Infatti ha notificato un avviso di conclusione delle indagini che potrebbe precedere ...Toni Pipitone, il padre di Denise (ma non quello biologico), ha scritto una lettera a Quarto Grado, la trasmissione di Rete4. Le sue parole.