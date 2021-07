Ddl Zan, Letta nella morsa dei “due Matteo”: «Non hai più i numeri. O lo modifichi o lo affossi» (Di lunedì 5 luglio 2021) Stretto tra il Matteo di destra (Salvini) e il Matteo di sinistra (Renzi), l’attuale testo del ddl Zan sembra ormai destinato al macero. «Al Senato non ci sono i numeri», avverte dalle colonne di Repubblica il senatore di Rignano. Per poi aggiungere: «Siccome per la legge occorrono i voti dei senatori e non i like degli influencer», di testo ne occorre un altro. Salvini ce l’ha già pronto. Il suo suggerimento è eliminare gli articoli 1, 4 e 7. «Se dal ddl Zan – argomenta – togliamo l’ideologia, il coinvolgimento dei bambini e l’attacco alla libertà di pensiero finalmente si smette di litigare e si approva una norma di protezione e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 luglio 2021) Stretto tra ildi destra (Salvini) e ildi sinistra (Renzi), l’attuale testo del ddl Zan sembra ormai destinato al macero. «Al Senato non ci sono i», avverte dalle colonne di Repubblica il senatore di Rignano. Per poi aggiungere: «Siccome per la legge occorrono i voti dei senatori e non i like degli influencer», di testo ne occorre un altro. Salvini ce l’ha già pronto. Il suo suggerimento è eliminare gli articoli 1, 4 e 7. «Se dal ddl Zan – argomenta – togliamo l’ideologia, il coinvolgimento dei bambini e l’attacco alla libertà di pensiero finalmente si smette di litigare e si approva una norma di protezione e ...

