Cinema: Trieste, 'Simon calls' e 'Radiograph of a family' a ShorTS (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. (Adnkronos/Cinematografo.ii) - Prosegue all'insegna del grande Cinema la giornata di domani di ShorTS International Film Festival, la manifestazione Cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. Appuntamento domani alle ore 20.00 al Cinema Ariston con l'anteprima italiana gratuita di 'Simon calls' di Marta Sousa Ribeiro, film in concorso nella selezione 2021 di Nuove impronte, storica sezione competitiva del Festival dedicata ai migliori lungometraggi del Cinema emergente, che ...

