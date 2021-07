Chiusa l'indagine sull'ex pm Angioni che indagò su Denise. Rischia processo per false informazioni a pm (Di lunedì 5 luglio 2021) La Procura di Marsala ha notificato un avviso di conclusione delle indagini, atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio, all'ex pm di Marsala Maria Angioni, che indagò sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) La Procura di Marsala ha notificato un avviso di conclusione delle indagini, atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio, all'ex pm di Marsala Maria, chea ...

Advertising

mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Denise, chiusa indagine su ex pm Angioni: rischia il processo - Siciliano741 : RT @Corriere: Denise Pipitone, chiusa l’indagine sull’ex pm Angioni: rischia il processo per false ... - Corriere : Denise Pipitone, chiusa l’indagine sull’ex pm Angioni: rischia il processo per false ... - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Denise Pipitone, chiusa l'indagine sull'ex pm Angioni: rischia il processo per false dichiarazioni - FrancescoBlotto : RT @LaStampa: Denise Pipitone, chiusa l’indagine sull’ex pm Angioni: ora rischia il processo -