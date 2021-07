Cesare Bonini | imprenditore prima di finire la maturità | “Con Vaffanpollo voglio diventare grande”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 5 luglio 2021) Quando il 21 giugno ha concluso lada ragioniereera giàda più di cinque mesi. Nel febbraio scorso, infatti, ha aperto la suaattività, il, sfidando quell’incertezza che i continui lockdown hanno portato a tutto il mondo della ristorazione. Coraggio e intraprendenza sono ingredienti che nel locale di via Ernesto Rossi sembrano non mancare mai. Per questo, probabilmente,ha scelto di prendere di petto la situazione e dinonostante una pandemia in corso e ...