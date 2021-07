Canzone | Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli cantano “Mille” di Fedez! VIDEO

Advertising

Maurizi81919065 : La canzone è stata adattata a Giulia quindi era prima x un' altra se la fatta la scorsa estate era x Cuba libre??????????nooooooo #prelemi - Maria09436651 : Canzone adattata a Giulia:' prendiamo il volo e andiamo' #prelemi - liolilioo : primo commento su giulia “finalmente una ballerina con la B maiuscola”, primo commento su sangio “la canzone mi pia… - _Giulia_Sangio_ : RT @giuliasgolden: mamma ascoltava sempre “ma che musica maestro”. adesso che riesco a comprendere il vero significato della canzone e dell… - soledad_crystal : RT @dobrevsunicorns: Fariba: “Pier è molto educato, molto dolce, molto carino. Se la sua famiglia vorrà conoscere la famiglia di Giulia noi… -

Ultime Notizie dalla rete : Canzone Giulia

Webboh

...della targa 'miglior album' e la'Calcutta' fra le 5 finaliste della targa 'miglior'... Sonorità jazz e bossa nova con la meravigliosa voce diBartolini, in trio, lunedì 26 luglio, ......più divertenti e significative saranno d'ispirazione perPenna che scriverà testo e traccia della nuova hit dal sound orecchiabile e divertente della durata di pochi secondi. La...Nell'area verde di Montececeri il programma culturale e artistico della festa entrerà nel vivo giovedì 8 luglio, con il concerto di Pino Marino che porta in tour estivo il suo ultimo album ...“Slurp is the new LaLaLa” è il concept creativo ideato dalla creative media agency del gruppo OneDay che stavolta si misura con i noodles del brand del gruppo Star. Protagonista del progetto Giulia Pe ...