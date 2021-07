Caldo: in Sardegna attese temperature di oltre 40 gradi (Di lunedì 5 luglio 2021) Nuova ondata di Caldo in Sardegna per le giornate di domani, martedì 6 luglio, e dopodomani, mercoledì 7 luglio, a causa dei flussi sudoccidentali che tenderanno ad emettere masse calde di estrazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) Nuova ondata diinper le giornate di domani, martedì 6 luglio, e dopodomani, mercoledì 7 luglio, a causa dei flussi sudoccidentali che tenderanno ad emettere masse calde di estrazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Caldo Sardegna Caldo: in Sardegna attese temperature di oltre 40 gradi Nuova ondata di caldo in Sardegna per le giornate di domani, martedì 6 luglio, e dopodomani, mercoledì 7 luglio, a causa dei flussi sudoccidentali che tenderanno ad emettere masse calde di estrazione africana sul ...

Emergenza incendi in Sardegna e Sicilia: centinaia di interventi Sono centinaia gli interventi dei Vigili del Fuoco nelle isole per spegnere il fuoco che divora la vegetazione secca per il caldo di questi giorni. In particolare le immagini arrivano dalla Sardegna ...

