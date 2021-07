Calciomercato Milan – Dal Brasile | “Beffa Kaio Jorge | c’è un pre-contratto”

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La richiesta del #Milan dopo la prima offerta dell'Eintracht per #Hauge: c'è distanza tra le parti… - DiMarzio : #Milan, la posizione dell'#Ajax sul futuro di #Tadic - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Per il reparto offensivo spunta un nuovo nome: piace #Tadic dell'Ajax - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – Dal Brasile: “Beffa @kaiojorgeramos, c’è un pre-contratto” - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - MilanWorldForum : Milan: il futuro di Schick. Le news QUI -) -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Per questo l'agente lo sta proponendo a diversi club e secondo la Gazzetta se in passato era la Juventus in pole position per lui, oggi ci sta pensando ilCommenta per primo Diogo Dalot resta la prima scelta delper il ruolo di vice - Calabria. Il Manchester United al momento non apre alla cessione in prestito dell'esterno portoghese.A conti fatti, dunque, Tonali non costerà più al Milan 35 milioni di euro tutto incluso, bensì soltanto 20-25 più il cartellino di Giacomo Olzer, trequartista della Primavera rossonera. Nell'operazion ...Il Milan continua a cercare talenti per il reparto offensivo. Quasi archiviata la questione Oliver Giroud, si starebbe lavorando sui dettagli, ecco che si vorr ...