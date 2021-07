Calabria: Letta, 'decideremo nei prossimi giorni con i calabresi' (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug (Adnkronos) - La decisione di Maria Antonietta Ventura di ritirare la sua candidatura alle elezioni regionali in Calabria "mi sembra sia una scelta definitiva. decideremo nei prossimi giorni insieme ai democratici e le democratiche calabresi". Lo ha detto Enrico Letta a In onda, su La7. "Il tema" Calabria "è drammatico. Oggi la vicenda Sanità è esplosa in tutta la sua insopportabilità ma c'è un problema di tutto, lo Stato che non ha sufficientemente investito, di classe dirigente, di fuga dei giovani", ha spiegato il segretario del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug (Adnkronos) - La decisione di Maria Antonietta Ventura di ritirare la sua candidatura alle elezioni regionali in"mi sembra sia una scelta definitiva.neiinsieme ai democratici e le democratiche". Lo ha detto Enricoa In onda, su La7. "Il tema""è drammatico. Oggi la vicenda Sanità è esplosa in tutta la sua insopportabilità ma c'è un problema di tutto, lo Stato che non ha sufficientemente investito, di classe dirigente, di fuga dei giovani", ha spiegato il segretario del Pd.

