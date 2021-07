Cade nel pentolone dove stava preparando il brodo: muore chef di 25 anni (Di lunedì 5 luglio 2021) stava aiutando a preparare il banchetto di nozze per un ricevimento alla Hazel wedding hall a Zakho, Kurdistan iracheno, lo scorso 15 giugno. Ma Issa Ismail, 25 anni, è caduto dentro il pentolone dove stava cucinando brodo di pollo e così e morto. La notizia data da Gulf News ha fatto il giro del mondo. Ismail è stato trasportato all’ospedale di Dohuk ma le ustioni sul sul corpo erano così gravi e diffuse che è morto il 21 giugno: 70% del corpo del cuoco coperto da ustioni di terzo grado. Ismail era papà di tre figli e da otto anni faceva il cuoco soprattutto ai banchetti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021)aiutando a preparare il banchetto di nozze per un ricevimento alla Hazel wedding hall a Zakho, Kurdistan iracheno, lo scorso 15 giugno. Ma Issa Ismail, 25, è caduto dentro ilcucinandodi pollo e così e morto. La notizia data da Gulf News ha fatto il giro del mondo. Ismail è stato trasportato all’ospedale di Dohuk ma le ustioni sul sul corpo erano così gravi e diffuse che è morto il 21 giugno: 70% del corpo del cuoco coperto da ustioni di terzo grado. Ismail era papà di tre figli e da ottofaceva il cuoco soprattutto ai banchetti ...

