Borsa: Europa apre in lieve calo, fari puntati sul petrolio

Le Borse europee avviano in lieve calo la prima seduta della settimana. Con i mercati orfani di Wall Street, chiusa per il giorno dell'indipendenza, gli investitori sono in cerca di spunti mentre dall'...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa Apollo acquista 67% del gruppo RDM a 1,45, poi OPA finalizzata a delisting ... una volta perfezionata tale acquisizione, le attività del gruppo RDM saranno svolte in tutta Europa e negli Stati Uniti da nove cartiere e cinque centri specializzati nel taglio e nella produzione ...

Reno de Medici, Cascades annuncia vendita pacchetto controllo La società canadese Cascades , quotata alla Borsa di Toronto, haannuncialo la vendita della sua partecipazione di controllo del 57,6% in Reno De ...per il taglio e la distribuzione in Europa e negli USA.

Borsa: Europa apre in lieve calo, fari puntati sul petrolio - Economia ANSA Nuova Europa Borsa: Europa negativa in avvio, -0,4% Milano con Mediobanca in luce Stacco cedola per Hera, focus su stallo Opec+ per petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 - Apertura di settimana in discesa per le ...

Borsa: Milano peggiora dopo avvio, bene Mediobanca La Borsa di Milano (-0,35%) peggiora dopo l'avvio, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mette in mostra Mediobanca (+1,1%) mentre scivola Hera (-3,1%). (ANSA) ...

