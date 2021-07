Arriva la The Crown spagnola El Rey, la serie sul regno di Juan Carlos I, dall’ascesa all’esilio (Di lunedì 5 luglio 2021) Ancor prima che Arrivasse il bollino dell’ufficialità sul progetto era stata ribattezzata la The Crown spagnola, una saga reale sulla monarchia di Spagna sulla scia della celebre e pluripremiata serie inglese di Netflix dedicata a Elisabetta II. E a quanto pare vedrà presto la luce: Javier Olivares sta già sviluppando insieme a The Mediapro Studio (la casa di produzione di The Head di Amazon Prime Video) la serie che racconterà il regno di Juan Carlos I di Spagna. Questa aspirante The Crown spagnola sarà l’adattamento ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Ancor prima chesse il bollino dell’ufficialità sul progetto era stata ribattezzata la The, una saga reale sulla monarchia di Spagna sulla scia della celebre e pluripremiatainglese di Netflix dedicata a Elisabetta II. E a quanto pare vedrà presto la luce: Javier Olivares sta già sviluppando insieme a The Mediapro Studio (la casa di produzione di The Head di Amazon Prime Video) lache racconterà ildiI di Spagna. Questa aspirante Thesarà l’adattamento ...

