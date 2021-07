Aggrediti a bastonate in strada a Milano | uno fugge | l' altro finisce in ospedale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aggrediti bastonate

IL GIORNO

Millano - Sono statiin strada con calci alla testa eda un gruppo di tre persone, due cittadini di origine cinese, di cui un 45enne ricoverato per fratture plurime alle costole e un altro che è ...LAIVES (BZ). L'allarme è scattato nel pomeriggio quando alcuni passanti sono statilungo via Kennedy a Laives, da un uomo che apparentemente senza alcuna ragione ha preso di mira prima delle automobili parcheggiate per poi prendersela con le persone. Secondo una prima ...La vittima, irregolare sul territorio e con precedenti di polizia, è stata trasportata in codice rosso in rianimazione al Niguarda e non è più in pericolo di vita ...Era con un'amica, è stata aggredita in piazza da un gruppo che si è subito dato alla fuga. Le modalità riportano a una banda di ragazzini che ha già agito una volta ...