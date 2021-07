Vesper | il provato di un’avventura italiana tra Limbo e Oddoworld – Provato – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di domenica 4 luglio 2021) Ilditradall’atmosfera superba e dei puzzle basati sull’uso della luce.. Ci sono dei giochi per cui proviamo simpatia a pelle. Non ci possiamo fare niente. Poi li giudichiamo per quello che sono, ma intanto siamo coscienti che per qualche motivo ci hanno incuriosito più degli altri, vuoi per gusti personali, vuoi per chissà quale stimolo emotivo di cui solo un bravo psicologo potrebbe darci conto. Per chi scrive,è una di quelle opere da seguire a prescindere dal lavoro di redattore. Tanto ...