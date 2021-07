Variante Delta, in Italia è al 22,7% e si trova in 16 regioni: vediamo dove. (Di domenica 4 luglio 2021) La Variante Delta si sta diffondendo in Italia, come previsto, soppiantando la precedente Variante dominante, l’Alfa (precedentemente detta “inglese”). In una settimana, la mutazione (che sta dilagando in Gran Bretagna e in altri Paesi) è salita dal 16,8% dei casi totali di Covid nel nostro Paese al 22,7%. Il dato è calcolato al 22 giugno ed è riportato nell’ultima indagine rapida diffusa oggi dall’Iss, realizzata insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. Nello stesso report si legge anche che la Variante Alfa è scesa dal 74,92% al 57,8% mentre la Gamma è passata a una ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) Lasi sta diffondendo in, come previsto, soppiantando la precedentedominante, l’Alfa (precedentemente detta “inglese”). In una settimana, la mutazione (che sta dilagando in Gran Bretagna e in altri Paesi) è salita dal 16,8% dei casi totali di Covid nel nostro Paese al 22,7%. Il dato è calcolato al 22 giugno ed è riportato nell’ultima indagine rapida diffusa oggi dall’Iss, realizzata insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. Nello stesso report si legge anche che laAlfa è scesa dal 74,92% al 57,8% mentre la Gamma è passata a una ...

Advertising

RobertoBurioni : Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e VELOCEMENTE in consi… - Adnkronos : Variante #Delta, l’ipotesi di Bassetti: 'Se nuova ondata, lockdown solo per non vaccinati'. #Covid. - Agenzia_Ansa : Dopo la variante Delta, ecco l'Epsilon. Science, è più resistente agli anticorpi. Ancora poco diffusa in Europa… - Notiziedi_it : Vaccino, da monodose Johnson & Johnson forte attività anticorpale contro variante Delta - Notiziedi_it : Covid, in Italia sei milioni di bambini esposti alla variante delta -