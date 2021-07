Vaccino Covid, Gelmini: “Fondamentale convincere i riottosi a vaccinarsi adesso per avere un autunno tranquillo” (Di domenica 4 luglio 2021) "Dobbiamo mantenere alta la guardia, ma per il momento non vedo all'orizzonte provvedimenti restrittivi". A dirlo è la ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, in un'intervista al Corriere della Sera. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 4 luglio 2021) "Dobbiamo mantenere alta la guardia, ma per il momento non vedo all'orizzonte provvedimenti restrittivi". A dirlo è la ministra degli Affari regionali, Mariastella, in un'intervista al Corriere della Sera. L'articolo .

Advertising

RobertoBurioni : Le nuove varianti sono un problema molto grave. Ma solo per chi non ha completato il ciclo di vaccinazione con un v… - corradoformigli : Covid Certificate Eu rilasciato dall’Italia non serve a partire in aereo se non sono trascorsi 14 giorni da seconda… - fattoquotidiano : Brasile, Bolsonaro indagato: “Ha coperto sistema di tangenti sull’acquisto del vaccino anti-Covid” - GRETA1SGARBO : RT @_cieloitalia: 'Capaccio Paestum (Salerno), 22enne Danilo D’Argenio muore durante il banchetto di nozze dei cugini. Nelle scorse settima… - RominaGiovanno1 : RT @Leonard13___: Nei bugiardini dei vaccini c'è scritto a chiare lettere che i soggetti vaccinati hanno il 99,56% di non contrarre il viru… -