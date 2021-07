Unicredit, Mediobanca, Generali: cos’ha in mente Del Vecchio (Di domenica 4 luglio 2021) È una di quelle operazioni che cambierebbero il volto della finanza italiana. E sulla quale i tempi si sono velocizzati. Seguite i puntini e tracciate la figura. Ad Unicredit, banca oggi senza fabbriche e risparmio gestito, è arrivato un nuovo manager: Andrea Orcel. Banchiere tipicamente da affari, più che gestore di sportelli. Fondazioni azioniste e il socio irrequieto Leonardo Del Vecchio, con il loro pacchetto del 7%, lo hanno scelto e sono di fatto il primo socio della banca. Andiamo avanti. Mediobanca è di fatto sotto scalata, è inutile girarci intorno. Del Vecchio, con l’ultima zampata, è arrivato ad ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 4 luglio 2021) È una di quelle operazioni che cambierebbero il volto della finanza italiana. E sulla quale i tempi si sono velocizzati. Seguite i puntini e tracciate la figura. Ad, banca oggi senza fabbriche e risparmio gestito, è arrivato un nuovo manager: Andrea Orcel. Banchiere tipicada affari, più che gestore di sportelli. Fondazioni azioniste e il socio irrequieto Leonardo Del, con il loro pacchetto del 7%, lo hanno scelto e sono di fatto il primo socio della banca. Andiamo avanti.è di fatto sotto scalata, è inutile girarci intorno. Del, con l’ultima zampata, è arrivato ad ...

Advertising

forumJuventus : [C&F] Juve, Mediobanca e Unicredit a lavoro sull'aumento di capitale ?? - infoiteconomia : Del Vecchio continua la sua ascesa in Mediobanca. Prossima mossa su UniCredit? - infoiteconomia : Del Vecchio continua scalata in Mediobanca, sale al 19% vicino ‘soglia Bce’. Generali la vera preda, ma attenti a m… - Giusepp21569115 : @ZZiliani Ma hai letto l articolo di Sconcerti .. di quanto lecchino é , per fare questo aumento di Capitale stanno… - ImpieriFilippo : RT @antoalicastro: Arrivano conferme: la Juventus ha sondato alcuni istituti di credito riguardo ad un aumento di capitale da 300-400m. Si… -