Tottenham | Paratici | “Kane grandissimo giocatore | obiettivo tenerlo un altro anno”

Leggi su sportface

(Di domenica 4 luglio 2021) “è un, non vedo l’ora di vederlo all’opera. L’del club e mio è quello diper un. Ho visto tanti grandissimi attaccanti in Italia,è uno dei migliori al mondo. E’ uncompleto e speciale”. Così Fabio, direttore sportivo del, intervistato da Sky Sport. Sulla possibilità di una finale Italia-Inghilterra a Euro2020,ha scherzato: “Qualora dovesse vincere l’Italia non so come mi accoglierebbero i ...