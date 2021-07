Quattro ex calciatori con le racchette: è «Padel Derby» sotto il Bosco Verticale (Di domenica 4 luglio 2021) «La mia prima partita di padel è stata contro di lui. Ma non era così forte. Vuol dire che si è allenato di nascosto!». Sono ancora calde le racchette quando Daniele Adani si interroga sulle migliorate doti di Gianluca Zambrotta. La coppia formata da Lele Adani e Nicola Ventola, assodata da qualche anno sui campi dalle pareti di cristallo, non è riuscita a mettere in difficoltà l’ex difensore della nazionale in duo con Cristian Zaccardo e, al termine di due partite ai piedi del Bosco Verticale di Milano, ha dovuto alzare bandiera bianca. Leggi su vanityfair (Di domenica 4 luglio 2021) «La mia prima partita di padel è stata contro di lui. Ma non era così forte. Vuol dire che si è allenato di nascosto!». Sono ancora calde le racchette quando Daniele Adani si interroga sulle migliorate doti di Gianluca Zambrotta. La coppia formata da Lele Adani e Nicola Ventola, assodata da qualche anno sui campi dalle pareti di cristallo, non è riuscita a mettere in difficoltà l’ex difensore della nazionale in duo con Cristian Zaccardo e, al termine di due partite ai piedi del Bosco Verticale di Milano, ha dovuto alzare bandiera bianca.

Advertising

GreenhouseStone : @AlvisiConci @AnnaritaNinni @Howard_The_ @GlosweetyGlo @GianpieroScanu @RaffaelePizzati @laura_ceruti @matteorenzi… - MauroCapozza : RT @lupovittorio42: Nota la differenza: gli azzurri del Basket per combattere il razzismo hanno deciso di inginocchiarsi all'inizio di ogni… - lupovittorio42 : Nota la differenza: gli azzurri del Basket per combattere il razzismo hanno deciso di inginocchiarsi all'inizio di… - STnews365 : Non solo Eden e Thorgan: Hazard, la famiglia dedita al calcio. Sono quattro in totale i fratelli Hazard ad aver int… - GoalItalia : Hazard = calcio ?? Un'intera famiglia cresciuta col pallone tra i piedi ?? -