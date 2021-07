Advertising

Adnkronos : #Filippine, precipita aereo militare con 85 persone a bordo. Lo schianto durante l'atterraggio. - augusto_amato : Filippine, precipita aereo militare con 85 persone a bordo: trovati 40 superstiti - andreastoolbox : Precipita aereo militare nel Sud delle Filippine: almeno 17 vittime, 40 superstiti - Rai News… - Libero_official : #Filippine, aereo precipita durante l'atterraggio: a bordo 85 persone - Corriere : Filippine, si schianta un aereo militare: a bordo 92 persone. «17 morti, il bilancio sa... -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita aereo

la Repubblica

Unmilitare filippino (un C - 130), con 92 persone a bordo, si è schiantato al suolo durante la fase di atterraggio. L'incidente, come confermato dal capo delle forze armate, è avvenuto nella base ...08:02 Almeno 40 persone sono state tratte in salvo in seguito allo schianto di unmilitare filippino, avvenuto nel Sud del Paese. Lo ha riferito alla stampa il capo delle Forze armate, il ...04 luglio 2021 Almeno 40 persone ferite sono state tratte in salvo in seguito allo schianto di un aereo militare filippino avvenuto in fase d'atterraggio sull'isola di Jolo, nella provincia di Sulu, n ...Un aereo militare filippino con 85 persone a bordo si è schiantato al suolo in fase di atterraggio nel sud del Paese. L’incidente è avvenuto nella base sull’isola di Jolo, nella provincia di Sulu ...