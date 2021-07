“Per il pestaggio in carcere non ripetiamo gli errori del G8 di Genova” (Di domenica 4 luglio 2021) Intervista al sindacalista degli agenti penitenziari e segretario generale Uil Gennarino De Fazio: "Quanto è accaduto è sconcertante ma le prigioni sono considerate luoghi in cui il diritto è sospeso" Leggi su repubblica (Di domenica 4 luglio 2021) Intervista al sindacalista degli agenti penitenziari e segretario generale Uil Gennarino De Fazio: "Quanto è accaduto è sconcertante ma le prigioni sono considerate luoghi in cui il diritto è sospeso"

Ultime Notizie dalla rete : Per pestaggio Salvini: "firme Referendum aiutano riforma Cartabia"/ "Giudici, ora chi sbaglia paga" ...scandalo del pestaggio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere : " Chi sbaglia paga, che sia in divisa o no . Nessuno però deve permettersi di infangare quarantamila guardie e le loro famiglie per l'...

Mantova, pestaggio con mazze da baseball: attesa la testimonianza del 35enne sopravvissuto Si sta anche verificando la circostanza di una chiamata telefonica a uno dei due, nella notte tra giovedì e venerdì quando si trovavano in un bar di san Giorgio, per fissare l'appuntamento nel ...

“Per il pestaggio in carcere non ripetiamo gli errori del G8 di Genova” La Repubblica Pestaggio nel carcere, trasferiti 30 detenuti vittime di violenze Circa 30 detenuti del Reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove il 6 aprile 2020 avvennero violenti pestaggi di reclusi da parte della ...

Pestaggi in carcere: impedire che il «tradimento» si ripeta Dopo gli episodi di Santa Maria Capua Vetere, denunciati più di un anno dopo e a vent’anni dalle ingiustificate violenze al G8 di Genova. Il reato di tortura esiste solo dal 2017 ...

