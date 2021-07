Pensione con 20 anni di contributi, quando a 64 anni e quando a 67? (Di domenica 4 luglio 2021) Con 20 anni di contributi chi ricade nel sistema contributivo puro, può scegliere se accedere alla Pensione a 64 anni o a 67 ma solo se in possesso dei requisiti richiesti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 4 luglio 2021) Con 20dichi ricade nel sistemavo puro, può scegliere se accedere allaa 64o a 67 ma solo se in possesso dei requisiti richiesti. L'articolo .

