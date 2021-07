Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico (Di domenica 4 luglio 2021) Papa Francesco è da oggi pomeriggio al Policlinico Gemelli per un intervento chirurgico dovuto ad una stenosi diverticolare sintomatica al colon. Ad operarlo sarà il professor Sergio Alfieri. Il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 4 luglio 2021)è da oggi pomeriggio al Policlinicoper undovuto ad una stenosi diverticolare sintomatica al colon. Ad operarlo sarà il professor Sergio Alfieri. Il ...

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - fattoquotidiano : Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - occhio_notizie : Tutte le operazioni di #PapaFrancesco - andrearossi76 : Mi unisco a tutti coloro che stanno rivolgendo un pensiero per Papa Francesco, che si è sottoposto in queste ore ad… -