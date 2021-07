Papa Francesco ricoverato al gemelli per intervento chirurgico (Di domenica 4 luglio 2021) E' ricoverato presso il Policlinico A. gemelli di Roma dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 luglio 2021) E'presso il Policlinico A.di Roma dove verrà sottoposto ad unprogrammato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - Corriere : Papa Francesco ricoverato al Gemelli per sottoporsi a un intervento chirurgico - Corriere : Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico - InterMagazine2 : NEWS - Papa Francesco al Gemelli per un intervento programmato - ineedsomesleepK : RT @HuffPostItalia: Adnkronos: 'Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico' -