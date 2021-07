Papa Francesco operato al colon al Gemelli. Dove resterà 5 giorni. Gli auguri di Mattarella (Di domenica 4 luglio 2021) E' stato operato al colon, Papa Francesco. Si è trattato di un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Non un intervento problematico, quello eseguito dal professor Sergio Alfieri, oggi 4 luglio 2021, al policlinico Gemelli. Unica preoccupazione l'età del paziente: 84 anni. E' stato il primo ricovero ospedaliero di Jorge Mario Bergoglio da Papa, ora degente al decimo piano del Policlinico universitario. Ma già pensa ai viaggi programmati a settembre in Slovacchia e, forse, in Francia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 luglio 2021) E' statoal. Si è trattato di un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del. Non un intervento problematico, quello eseguito dal professor Sergio Alfieri, oggi 4 luglio 2021, al policlinico. Unica preoccupazione l'età del paziente: 84 anni. E' stato il primo ricovero ospedaliero di Jorge Mario Bergoglio da, ora degente al decimo piano del Policlinico universitario. Ma già pensa ai viaggi programmati a settembre in Slovacchia e, forse, in Francia L'articolo proviene da Firenze Post.

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - fattoquotidiano : Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - FBlanconegro : RT @GiorgiaMeloni: A nome di Fratelli d'Italia rivolgo un pensiero affettuoso e i migliori auguri di pronta guarigione a Papa Francesco - Agnese_2013 : @AlzogliOcchi Prego per te Papa Francesco di ???? -