Nba | Milwaukee Bucks in finale contro i Phoenix Suns

(Di domenica 4 luglio 2021) Ivolano alle Finals Nba. In Gara 6 delle Finali della Eastern Conference hanno battuto gli Atlanta Hawks per 118-107 chiudendo la serie per 4-2., che torna inper la prima volta dal 1974, affronterà i, che martedì giocheranno in casa Gara 1 della serie. I, ancora privi della stella Giannis Antetokounmpo (out da 2 partite per un problema al ginocchio), hanno piegato Atlanta grazie alle prestazioni eccellenti di Khris Middleton (32 punti) e Jrue Holiday (27 punti). Gli Hawks, con Trae Young non al top (14 punti), si sono ...

...notte ma c'è un giocatore che ha già la certezza di mettersi al dito un anello di campione. Si ...ma per 18 gare - disputate dal via del campionato fino al 17 marzo - un giocatore dei...Bucks volano alle Finals. In Gara 6 delle Finali della Eastern Conference hanno battuto gli Atlanta Hawks per 118 - 107 chiudendo la serie per 4 - 2., che torna in finale per ...L’aver eliminato la sua ex squadra per raggiungere il traguardo più ambito nella carriera di un allenatore ha senza dubbio un sapore particolare per Mike Budenholzer. Queste le dichiarazioni del coach ...I Milwaukee Bucks sono ufficialmente diretti alle Finals NBA per la prima volta dal 1974, arrivando a conquistarsi l’ultimo atto vincendo le ultime due partite della serie contro gli Atlanta Hawks sen ...