Michelle Hunziker dice addio alla cagnolina Lilly. Il toccante messaggio (Di domenica 4 luglio 2021) Il toccante messaggio di Michelle Hunziker In questi anni (ben 11 per la precisione) Michelle Hunziker ha diviso gran parte delle sue giornate insieme alla sua cagnolina Lilly. La barboncina abbiamo imparato a conoscerla anche noi attraverso i social, poiché la conduttrice non mancava occasione di mostrarla e di registrare divertenti video in sua compagnia L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 4 luglio 2021) IldiIn questi anni (ben 11 per la precisione)ha diviso gran parte delle sue giornate insiemesua. La barboncina abbiamo imparato a conoscerla anche noi attraverso i social, poiché la conduttrice non mancava occasione di mostrarla e di registrare divertenti video in sua compagnia L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fleurstin : è morta la cagnolina di michelle hunziker sto piangendo - dj_steveglam : Lutto per Michelle Hunziker: 'Ti amo piccolo amore mio' - leggoit : Lutto per Michelle Hunziker: «Ho il cuore spezzato perché ora non ci sei più. Ti amo» - PasqualeMarro : #MichelleHunziker lascia di stucco: “Mi sono innamorata di…” - marymerish88 : RT @Michewolf: La pranoterapeuta che ha incastrato Michelle Hunziker nella sua setta -