Mazzola | «Insigne vero numero 10 Non ci sono altri meglio di lui»

(Di domenica 4 luglio 2021) L’ex calciatore Sandroha speso belle parole nei confronti di Lorenzo, attaccante del Napoli e dell’Italia L’ex calciatore Sandroha speso belle parole nei confronti di Lorenzo, attaccante del Napoli e dell’Italia. Le sue dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino. «Ora come ora10di lui non ce nee allora non solo ce lo godiamo ma ce lo teniamo anche stretto. Basterebbe dire che è il10 della Nazionale. Se ti danno una maglia del genere vuol dire tutto. Soprattutto da noi in Italia. ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - FabioOffreda : RT @cn1926it: #Mazzola esalta #Insigne: “È il numero 10 dell’#Italia, questo dimostra già tutto” - cn1926it : #Mazzola esalta #Insigne: “È il numero 10 dell’#Italia, questo dimostra già tutto” - infoitsport : Mazzola incorona Insigne: 'Non esistono dei numero 10 migliori di lui' - Spazio_Napoli : #Mazzola incorona #Insigne ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Mazzola Insigne

Ultime notizie calcio Napoli - Sandro, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Lorenzoa 'Il Mattino': Cosa ne pensa delle qualità di... il calciatore azzurro risponde, con i fatti, sul terreno di gioco, non curante dei pareri che lo penalizzano olremodo ma a testa alte e fiero di essere LORENZO: 'ce lo ...Intervistato dal Mattino, Sandro Mazzola ha parlato così di Insigne, protagonista contro il Belgio: "Ora come ora altri 10 meglio di lui (nell'Italia, ndr) non ce ne sono e allora non solo ce lo godia ...L’ex calciatore Sandro Mazzola ha speso belle parole nei confronti di Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli e dell’Italia L’ex calciatore Sandro Mazzola ha speso belle parole nei confronti di Lorenzo ...