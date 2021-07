Mass Effect Legendary Edition si apre alle mod | finalmente disponibile il toolset Legendary Explorer

(Di domenica 4 luglio 2021) La comunità modding diha lavorato sodo per la realizzazione di unper la, la trilogia rimasterizzata della famosa saga Bioware, in modo che anche questa nuova versione si potessepersonalizzare. Dopo un bel po' di tempo e fatica, i responsabili del canale socialMods hanno ufficialmente annunciato l'arrivo di, ilper creare mod in...

Cosa significa questo? Che molto difficilmente il nuovo Dragon Age, ma così come il continuo die il nuovo progetto su Star Wars debutteranno nel corso dei prossimi mesi (o entro il 2022) ...Quel trio di acquisizioni " Bungie, Remedy, BioWare " sfumate e sacrificate sull'altare del "second - party", ai tempi di Halo, Alan Wake,, è davvero indicativo di cosa non sia andato ...Il nuovo tool Legendary Explorer permetterà ai modder di creare delle mod per Mass Effect Legendary Edition ancora più raffinate.E riguarda, come avrete potuto intuire dal titolo della notizia, del particolare focus dettato dall’organizzatore. Sappiamo già che il prossimo Dragon Age non sarà a EA Play, la conferenza stampa… Leg ...