M5s, fonti: comitato dei 7 al lavoro, grande determinazione (Di domenica 4 luglio 2021) "È proseguito anche oggi il lavoro del comitato dei 7, collegati in videoconferenza. C'è una grande determinazione e si stanno affrontando con massima attenzione tutte le questioni". E' quanto fanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 4 luglio 2021) "È proseguito anche oggi ildeldei 7, collegati in videoconferenza. C'è unae si stanno affrontando con massima attenzione tutte le questioni". E' quanto fanno ...

Advertising

TV7Benevento : **M5S: fonti, prosegue lavoro comitato sette, determinazione e massima attenzione**... - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Ben venga il tentativo di mediazione, per rilanciare il #M5s ed evitare scissioni, ma restino fermi alcuni principi fond… - apavo75 : RT @strraffaella: Ma se vengo definito un incapace, uno senza visione, né doti organizzative, mi spiegate in che cosa dovrebbe consistere l… - Biofafafa : RT @strraffaella: Ma se vengo definito un incapace, uno senza visione, né doti organizzative, mi spiegate in che cosa dovrebbe consistere l… - paoloflux : RT @ottogattotto: L'insostenibile leggerezza delle fesserie #Conte #Grillo -