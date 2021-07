La scelta di mercato della Juventus scatena la bufera sul web (Di domenica 4 luglio 2021) Secondo la Gazzetta, CR7 è un peso e la Juve una seconda scelta. Povero giornalismo di parte", scrive Michele. Anche Francesco è sulla stessa lunghezza d'onda: "CR7 vi logora. Da tre anni sperate che ... Leggi su sport.virgilio (Di domenica 4 luglio 2021) Secondo la Gazzetta, CR7 è un peso e la Juve una seconda. Povero giornalismo di parte", scrive Michele. Anche Francesco è sulla stessa lunghezza d'onda: "CR7 vi logora. Da tre anni sperate che ...

Cinque incedibili della Juve, ecco chi sono Cinque incedibili della Juve - Facciamo una premessa: in un mercato con poca disponibilità economica da parte di quasi tutti i club al mondo, considerare dei ...SZCZESNY - Allegri ha fatto la sua scelta,...

