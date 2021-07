Inter, continuano i problemi fisici per Sanchez: possibile cessione, ma Inzaghi frena (Di domenica 4 luglio 2021) Nuovi problemi fisici per Alexis Sanchez Non buone notizie per l’Inter arrivano dal Sud America dove Alexis Sanchez tornato in campo dopo un infortunio è uscito quasi subito per ulteriori problemi fisici. In casa nerazzurro si fanno valutazioni sul futuro del cileno, ma Inzaghi preferirebbe mantenerlo ancora in rosa. “In ragione di un contratto da 7 milioni di euro fino al 2023, l’Inter aveva in mente di trovargli una nuova sistemazione. Sin dal suo insediamento sulla panchina nerazzurra, però, Inzaghi ha ... Leggi su intermagazine (Di domenica 4 luglio 2021) Nuoviper AlexisNon buone notizie per l’arrivano dal Sud America dove Alexistornato in campo dopo un infortunio è uscito quasi subito per ulteriori. In casa nerazzurro si fanno valutazioni sul futuro del cileno, mapreferirebbe mantenerlo ancora in rosa. “In ragione di un contratto da 7 milioni di euro fino al 2023, l’aveva in mente di trovargli una nuova sistemazione. Sin dal suo insediamento sulla panchina nerazzurra, però,ha ...

